Ozan Tufan'a Çorum'dan sonra rota!

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Ozan Tufan'a Çorum'dan sonra rota!

Trabzonspor'un milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın sürpriz taliplileri artıyor.

Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen Ozan Tufan'a 1. Lige ekibi Çorum FK'dan sonra bir sürpriz talip daha çıktı.

Çorum FK'ya kiralık olarak gitmeyi kabul etmeyen Ozan Tufan'ı Rusya'dan bir kulübün daha istediği ortaya çıktı.

Trabzonspor Ozan Tufan'ı göndermeye sıcak bakarken 30 yaşındaki oyuncunun da Rusya'ya transferini ciddi şekilde düşündüğü öğrenildi.

Öte yandan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre, Trabzonspor bir diğer orta saha oyuncusu John Lundstram ile Hull City ve Antalyaspor ilgileniyor.

İki orta saha oyuncusunun takımdan ayrılık ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyor.

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