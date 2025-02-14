Ozan Tufan’a Rusya’dan talip çıktı: İşte Trabzonspor’un istediği bonservis

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Ozan Tufan’a Rusya’dan talip çıktı: İşte Trabzonspor’un istediği bonservis

Trabzonspor’un oyuncusu Ozan Tufan’a talip çıktı. Tecrübeli oyuncuyu Rusya ekiplerinden Dinamo Moskova transfer etmek istiyor. Bordo mavililerin Ozan için istediği bonservis belli oldu.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova, Trabzonspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ı transfer etmek için girişimde bulundu. Bordo-mavililerin sezon başında Hull City’den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Rusya’daki transfer dönemi 20 Şubat’ta sona ereceği için Dinamo Moskova’nın, Trabzonspor ile yeni bir görüşme yapacağı belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanabilir.

Ozan Tufan, sezon başında Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakılıyor.

Dinamo Moskova’nın Trabzonspor'un talep ettiği rakama çıkıp, çıkmayacağı ise merak konusu.

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