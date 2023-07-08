Ozan Tufan'dan flaş transfer açıklaması. Hull City'den ayrılacak mı

Hull City'nin milli yıldızı Ozan Tufan, geleceği hakkında konuştu.

Ozan Tufan'dan flaş transfer açıklaması. Hull City'den ayrılacak mı

İngiltere Championship’te Hull City forması giyen Ozan Tufan, Asist Analiz ekranlarında Arda Ün’ün sorularını yanıtladı. Milli oyuncu, kariyeri ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları;

-Fenerbahçe’de 7 yıl boyunca iyi şeyler yapmaya çalıştım. Acun ağabey ve hocanın beni istemesiyle de Hull City’e geçtim. Kolay olmayan bir süreçti ama hızlı bir adaptasyon aşaması oldu. Hull City’de olmaktan mutluyum.

-Bu sene tek hedefimiz Play-Off veya ilk 2’den Premier Lig’e çıkmak. Çok çalışıyoruz bunun için. Hayalini kuruyoruz, bunu yaşamak istiyoruz. Acun ağabey, bu hayalinde ona yardımcı olmamı istemişti. Ben de bunun arzusu içerisindeyim.

-Avrupa’da futbol oynamak çok önemli, bu seviyeye gelmek çok kolay değil. Şu an fizik ve mental olarak kendimi o seviyede hissediyorum. Orada çok farklı bir antrenman var. Çok ağır bir antrenman metodu var. Türkiye’de böyle bir durum yok. En önemli şeyin bu antrenman süreci olduğunu düşünüyorum. Hull City’de en golcü sezonumu geçirdim. Bunu Türkiye’de yapabilseydim belki kalıcı olurdum. Fenerbahçe’deki kısa bir dönemem bitti. Şimdi İngiltere’de daha tempolu, futbol anlayışının ve fiziğin daha yüksek olduğu ligde oynamaktan keyif alıyorum. Yarın keşke bunu da yapsaydım dememek için bugün her şeyimi veriyorum. Aklım ve kafam şu an çok rahat.

-Ben her şeyimi Çağlar Söyüncü’yle paylaşıyorum. Tatillerde sürekli beraberiz. Geçen sezon birbirimizle sık sık görüştük. Her şeyimi paylaştığım Çağlar var.

-Arda için çok mutlu oldum. Son zamanlarda aldığım en güzel haberlerden biriydi. Ailesi ve onun adına çok mutlu olduk. Çok gururlandık. Yeteneği ve futbol aklı tartışılmaz. Arda için çok doğru bir yer. İnşallah büyük başarılar elde eder ve hepimizi gururlandırır.

-Üst üste goller attıktan sonra taraftarlar benimle ilgili sürekli tezahürat yapmaya başladı. Ne yapsam bu tezahüratı yapıyorlar. Sahada tutuyorlar beni. İngiliz futbolunda çok nadir görülen bir şey. Kulüpte de ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Çok gururlanıyorum. Stadımız sürekli doluyor. Taraftarlarımıza sezon sonu hediye vermek istiyoruz.

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