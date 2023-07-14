Ozan Tufan'dan geleceği ile ilgili açıklama

İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, geleceğine dair konuştu.

Adı Beşiktaş'la anılan Ozan Tufan, Hull City'de mutlu olduğunu söyledi.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'deki 7 yıllık dönemimde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kendimi göstermeye çalıştım. Hull City'ye transferim sırasında Fenerbahçe maceramı iyi ve kötü yanlarıyla tamamladığıma karar verdim. Acun Ilıcalı ve teknik direktör (O dönem Shota Arveladze) sayesinde Hull City'ye transfer oldum. Benim için kolay bir süreç değildi çünkü Avrupa ligleri zorlu bir arena. Bu yüzden beni zorlu bir sürecin beklediğini biliyordum"

"Birkaç aylık adaptasyon süreci vardı. Ama Hull City beni çok iyi karşıladı, bu yüzden bu süreç çok hızlı geçti. Şimdi Hull City'de olmaktan mutluyum"

"Avrupa'da futbol oynamak çok önemli, bu seviyeye ulaşmak kolay değil. Avrupa'da farklı ve zor bir antrenman programı var. Bence futbolla ilgili en önemli şey, bu fiziksel seviyeyi zorlu bir antrenman programıyla birleştirmek. Artık fiziksel ve zihinsel olarak o seviyede olduğumu hissedebiliyorum. Hull City'de en çok gol atan oyuncu olduğum bir sezon geçirdim. Futbol anlayışının ve fiziksel özelliklerin daha yüksek olduğu İngiltere'de futbol oynamaktan keyif alıyorum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapıyorum"