Ozan Tufan'dan geleceği ile ilgili açıklama

Hull City'de forma giyen milli oyuncu Ozan Tufan, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Adı Beşiktaş'la geçen Ozan Tufan Hull City'de mutlu olduğunu ifade etti.

Ozan Tufan'dan geleceği ile ilgili açıklama

İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, geleceğine dair konuştu.

Adı Beşiktaş'la anılan Ozan Tufan, Hull City'de mutlu olduğunu söyledi.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'deki 7 yıllık dönemimde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kendimi göstermeye çalıştım. Hull City'ye transferim sırasında Fenerbahçe maceramı iyi ve kötü yanlarıyla tamamladığıma karar verdim. Acun Ilıcalı ve teknik direktör (O dönem Shota Arveladze) sayesinde Hull City'ye transfer oldum. Benim için kolay bir süreç değildi çünkü Avrupa ligleri zorlu bir arena. Bu yüzden beni zorlu bir sürecin beklediğini biliyordum"

"Birkaç aylık adaptasyon süreci vardı. Ama Hull City beni çok iyi karşıladı, bu yüzden bu süreç çok hızlı geçti. Şimdi Hull City'de olmaktan mutluyum"

"Avrupa'da futbol oynamak çok önemli, bu seviyeye ulaşmak kolay değil. Avrupa'da farklı ve zor bir antrenman programı var. Bence futbolla ilgili en önemli şey, bu fiziksel seviyeyi zorlu bir antrenman programıyla birleştirmek. Artık fiziksel ve zihinsel olarak o seviyede olduğumu hissedebiliyorum. Hull City'de en çok gol atan oyuncu olduğum bir sezon geçirdim. Futbol anlayışının ve fiziksel özelliklerin daha yüksek olduğu İngiltere'de futbol oynamaktan keyif alıyorum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapıyorum"

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
CHP Gençlik kolları il başkanları Ankara’da toplanacak Güncel
CHP Gençlik kolları il başkanları Ankara’da toplanacak
Sivil polis ile kafa kafaya çarpıştı Güncel
Sivil polis ile kafa kafaya çarpıştı
Austria Wien-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu Spor
Austria Wien-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu
Ankara’da freni boşalan servis aracı 3 otomobile çarptı: 2 yaralı Güncel
Ankara’da freni boşalan servis aracı 3 otomobile çarptı: 2 yaralı
Seyhan Belediyesi’nden gülümseten anons: Güneşe ateş etmeyin, kanallara çimmeyin Güncel
Seyhan Belediyesi’nden gülümseten anons: Güneşe ateş etmeyin, kanallara çimmeyin
Mustafa Kaplan: Giresunspor bu ligde kalmalı Spor
Mustafa Kaplan: Giresunspor bu ligde kalmalı
Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'na MHP'den destek açıklaması Siyaset
Karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'na MHP'den destek açıklaması