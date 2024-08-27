Özbek futbolcu hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Özbek futbolcu hayatını kaybetti

Geçenlerde amyotrofik lateral skleroz teşhisi konulan 34 yaşındaki Sairiddin Gafforov ebedi aleme göçtü.

Meslektaşları ve hayranları tarafından alçakgönüllülüğü ve profesyonel kişiliğiyle tanınan Özbek futbolcu Gafforov, Regar-TadAZ, Kulyab Ravshan, Khosilot ve Khujand gibi Tacik takımlarında oynadı.

Futbolcunun kariyeri, tedavi edilemeyen bir sakatlık sonucu başlayan hastalık nedeniyle kesintiye uğradı. Sağlığını riske atan futbolcu, Tacikistan ve Özbekistan'daki çeşitli kulüplerde forma giymeye devam etti. Tacikistan'da iki kez ameliyat edildi. Üçüncü operasyon için Taşkent'e gitti.

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), nadir görülen ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan biridir. Bu hastalığın pençesine düşenlerin üst ve alt motor nöronlarında hasar olurşur. Bu da felce ve ardından kas atrofisine yol açar. Hastalık genellikle 30 ila 50 yaşları arasında gelişir ve en sık erkekleri, özellikle de futbolcuları etkiler.

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