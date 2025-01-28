Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da 70 bin dolar fidye için kaçırılan Özbekistan uyruklu bir iş adamı, zorla tutulduğu evde polis düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 550 bin dolar, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan makine bulundu.

Özbekistan uyruklu R.I. (45), 23 Ocak Perşembe günü saat 15.55 sıralarında iş adamı olan arkadaşı A.K.'nin kaçırıldığı ihbarında bulundu. R.I., emniyetteki ifadesinde A.K.'nin Fatih Katip Kasım Mahallesi Fabrika Sokak'ta bulunan bir binada zorla tutulduğunu söyledi.

POLİS EVE BASKIN YAPTI

Gasp Büro Amirliğini alarma geçiren ihbarın ardından ekipler hemen harekete geçerek, söz konusu adresin çevresinde önlem aldı. Polis ekipleri zorla tutulan kişinin 2 no'lu dairede olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler daireye baskın yaptı. İki gündür elleri kelepçeli şekilde evde tutulduğu belirlenen iş adamı A.K. polis tarafından kurtarılırken, evde nöbetçi olarak bekleyen Özbekistan uyruklu şüpheli M.N.M. (24)'de yakalandı.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilerek ifadesi alınan kaçırılan iş adamı A.K. kendisini kaçıranları tanımadığını söyleyerek "Bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıktığımda beni kaçırdılar. Önce bir adreste tuttular. Daha sonra ellerimi kelepçeleyerek beni başka bir yere götürdüler. Ailemden önce beni bırakmak için 8 bin 100 dolar para aldılar. Ancak daha sonra bırakmaktan vazgeçip bu kez 70 bin dolar istediler" dedi. Mağdur iş adamı kendisini kaçıranlardan şikayetçi oldu.

EVDE SAHTE 550 BİN DOLAR BULUNDU

Öte yandan polis iş adamının zorla tutulduğu evde yaptığı aramada sahte olduğu belirlenen ambalajlanmış halde yaklaşık 550 bin dolar ele geçirdi. Ayrıca evde yapılan aramada yabancı kimlik kartları, farklı kişiler adına düzenlenmiş pasaportlar, yabancı kişiler adına düzenlenmiş ikamet izin belgeleri, sahte kimlik yapımında kullanılan belgeler, sahte kimlik yapımında kullanılan filigran ve laminasyon makineleri ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli M.N.M. sahte belge üretmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

Öte yandan şüphelilerin, iş adamını kaçırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

Özbek işadamı fidye için kaçırıldı! İstanbul polisinden nefesleri kesen operasyon

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