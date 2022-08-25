25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Başkanı Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması

Galatasaray Başkanı Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması

Sarı-Kırmızılı kulüp tarihi bir karar aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması geldi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:55
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:56
Takip Et

Özbek, tüm projeleri sırasıyla yapacaklarını ve 2 yıllık bir süre içinde Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkacaklarını söyledi

Galatasaray Başkanı Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması
+
Aa
-

Nef Stadı'nda yapılan toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Petrol Ofisi'nde 1 Eylül itibarıyla CEO (Üst Yönetici) görevini üstlenecek Mehmet Abbasoğlu ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen katıldı.

Burada açıklamada bulunan Dursun Özbek, çok önemli bir toplantıda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"ENERJİ VERECEK"

Galatasaray ve Petrol Ofisi'nin 2 değerli marka olduğunu vurgulayan Özbek, "Beraber iş birliğinin üreteceği fayda Türkiye için olacaktır. Kadın futbolu özellikle Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir branşımız. Bu durumun Türk futboluna büyük katkı vereceğinden şüphem yok. Kadınların girdiği yerde sevgi ve barışın yeşerdiğini biliyoruz. 2 değerli markanın birliktelikte birbirlerine enerji vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Özbek, Trabzonspor müsabakasının seyir zevki yüksek bir maç olacağını ifade etti.

FLAŞ AÇIKLAMA

Salon projesi ruhsatını tekrar almaları gerektiğini de anlatan Özbek, tüm projeleri sırasıyla yapacaklarını ve 2 yıllık bir süre içinde Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkacaklarını dile getirdi.

Mehmet Abbasoğlu ise kendileri açısından çok sevinçli bir gün yaşadıklarını aktardı. Petrol Ofisi'nin bu ülke topraklarından doğmuş en büyük şirketlerden olduğunu dile getiren Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük şirket olmak beraberinde bazı sorumluluklar getiriyor. Bunun başında da kadınlarımız ve sporumuz var. Kadınlarımızın sosyal ekonomik açıdan en az erkekler kadar eşit olmadığı katkıda bulunmadığı coğrafyalar gelişememeye mahkum. Kadın futbolu tüm dünyada yükselen bir değer. Tüm dünya kadın sporcuların niye erkeklerden az ücret aldığını veya kadın liglerinin niye erkekler kadar sponsor desteği bulamadığını konuşuyor.

"ÜZERİNE KOYACAĞIZ"

Galatasaray'ımız önderliğinde kadın futboluna yaptığımız destek, bir anlamda aradaki mesafeyi kapatmak. Kadın futbolunda avantajlarımız var. Nispeten beyaz sayfayla başlıyoruz bunun üzerine koyacağız."

Abbasoğlu, başkanların teveccühü ile bu sponsorlukları yaptıklarını ve ilgilenen olması durumunda başka kulüpleri de destekleyeceklerini vurguladı.

İmza töreninde Mehmet Abbasoğlu, Dursun Özbek'e hediye takdim etti.

Organizasyon, kadın futbol takımıyla çekilen fotoğraf ile son buldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.