Özbek yıldıza büyük onur: Asya'nın en iyi genç futbolcusu Abbosbek Fayzullaev seçildi

Güney Kore’nin Seul şehrinde gerçekleştirilen tören, kıtanın en yetenekli futbolcularını bir araya getirdi. Özbekistan milli takımının ve Rusya'nın CSKA Moskova kulübünün oyuncusu olan 21 yaşındaki Abbosbek Fayzullaev, son bir yılındaki etkileyici performansları ile Asya'nın en prestijli ödülüne layık görüldü.

Fayzullaev, 2023 yılında CSKA Moskova'ya katıldığından bu yana büyük bir çıkış yaptı. Geçtiğimiz yıl, Rusya Premier Ligi'nde 33 maçta forma giyen genç futbolcu, 6 gol atarken, 9 asist yaparak takımı için önemli bir katkı sağladı. Aynı zamanda, Özbekistan milli takımıyla da büyük başarılara imza attı.

2024 AFC Asya Kupası'nda Özbekistan için 5 maçta 2 gol atan Fayzullaev, ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında da 10 karşılaşmaya çıktı. Genç futbolcu, bu başarılarıyla Özbek futbolunun geleceği olarak büyük umutlar yaratıyor.

Fayzullaev’in bu ödülü kazanmasında, sadece kulüp takımındaki performansları değil, aynı zamanda milli takımdaki etkili oyununu da büyük rol oynadı. Özbek futbolunun yükselişine katkıda bulunan ve geleceği parlak olan Abbosbek Fayzullaev, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğe benziyor.