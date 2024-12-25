Özbekistan 2025'e yerel yönetim reformuyla başlayacak

Özbekistan, 2025 yılı itibarıyla yerel yönetimlere daha fazla yetki ve mali bağımsızlık tanıyacak. 20 Aralık 2024 tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan "Yüksek Ekonomik Büyüme ve İstihdamı Sağlamak İçin Yeni Bir Sistem Uygulama ve Yerel Yönetimlerin Rolünü Artırma" başlıklı kararname ile, yerel yönetimler daha güçlü bir yönetim yapısına kavuşacak.

Bu reformlar, yerel yönetimlerin finansal otonomisini artırırken, aynı zamanda yerel yöneticilerin sorumluluklarını da genişletiyor. Artık yerel yönetimler, bölgesel ve şehir yönetimleri, kendi bölgesindeki departmanların yöneticilerini atama ve görevden alma yetkisine sahip olacak. Bu değişiklikler, ekonomi, finans, istihdam, yatırımlar, sanayi, tarım, inşaat, kültür gibi çeşitli alanlarda uygulanacak.

Yerel yönetimlerin mali bağımsızlıklarını artırmaya yönelik olarak önemli adımlar atılacak. Özellikle, gelir vergisi gibi çeşitli vergilerin %100'ü yerel bütçelere aktarılacak. Yerel bütçeler, gelirlerinin tamamını kendi kaynaklarından karşılayabilecek şekilde düzenlenecek. Ayrıca, yerel yönetimlerin, mülk kiralama ücretlerini iki katına kadar artırma yetkisi olacak.

Yeni sistemle birlikte, yerel yönetimler, kendi projelerini daha etkin bir şekilde yönetebilecek. Khokimiyats (yerel valiler) ve yerel yöneticiler, projeleri başından sonuna kadar takip edebilecek ve projelerde çalışanlara teşvik sağlamak için bütçelerinden ekstra fonlar ayırabilecek. Yerel yönetimler, ayrıca belirli alanlarda hizmetlerini daha verimli hale getirebilmek için kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirecek. Bu amaçla, girişimcilerle işbirliği yapmak üzere yeni Kamu Danışma Kurulları kurulacak.

Yerel yönetimlerin daha fazla mali özerkliğe sahip olması, özellikle Karakalpakistan ve diğer illerdeki liderlere önemli fırsatlar sunacak. Girişimcilik Altyapı Geliştirme Fonu aracılığıyla önemli projeler hayata geçirilecek ve mühendislik ile iletişim ağlarının geliştirilmesi sağlanacak. Bu reformlar, yerel yönetimlerin kalkınma ve ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak önemli bir adım olarak görülüyor.