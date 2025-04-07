Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Kabul, Taşkent Kongre Merkezi'nde, PAB 150. Genel Kurulu marjında basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşma yaptığı "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenen Genel Kurul oturumuna katıldı.

Taşkent'te devam eden, 190 üye ülke, 15 gözlemci ülke ve 25'ten fazla uluslararası ve parlamentolar arası kuruluştan 2 bine yakın delegenin yer aldığı PAB Genel Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile meclis başkanları ve parlamento temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.