Özbekistan, Dünya Kupası'na kapı araladı

AFC Asya Elemeleri’nde mücadele eden Özbekistan, Kırgızistan’ı 1-0 mağlup ederek FIFA Dünya Kupası’na ilk kez katılma hedefine bir adım daha yaklaştı. Bunyodkor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Said Datsiev’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi.

Bu galibiyetle Özbekistan puanını 16’ya çıkararak grupta ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Üç maç kala avantajını koruyan takım, Dünya Kupası’na katılma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

MAÇA KIRGIZİSTAN TEHLİKELİ BAŞLADI

Mücadeleye konuk ekip Kırgızistan etkili başladı. Henüz ilk dakikalarda kaptan Valerii Kichin'in derinlemesine gönderdiği pası Eldiyar Zarypbekov ceza sahasında tehlikeli bir bölgeye çevirdi ancak Özbekistan savunmasında Araz Abdullayev zamanında müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

Özbekistan ise 3. dakikada gole çok yaklaştı. Khojiakbar Alijonov'un ortasında bomboş durumda kalan Farruh Sayfiyev, kafa vuruşunda isabet sağlayamadı ve mutlak bir fırsatı kaçırdı.

ÖZBEKİSTAN BASKIYI ARTIRDI

Ev sahibi ekip, dakikalar ilerledikçe baskıyı artırdı. 11. dakikada Jaloliddin Maşaripov’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Erzhan Tokotayev mükemmel bir kurtarış yaparak gole izin vermedi. 14. dakikada Abbosbek Fayzullaev ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

dakikada Kırgızistan savunması bir anlık dalgınlık yaşadı. Fayzullaev’in ceza sahasına gönderdiği aşırtma pası Maşaripov ile buluştu fakat Esteghlal forması giyen oyuncunun kafa vuruşu zayıf kaldı ve Tokotayev topu kolayca kontrol etti.

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KIRMIZI KART VE KAÇAN PENALTI

Mücadelenin 24. dakikasında Kırgızistan için işler kötüye gitti. Said Datsiev, Alijonov’a yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Eldor Shomurodov, takımını öne geçirme şansını değerlendiremedi. Kaleci Tokotayev doğru köşeyi tahmin ederek penaltıyı kurtardı ve Kırgızistan’ı oyunda tuttu.

ALİJONOV’UN GOLÜYLE ÖZBEKİSTAN ÖNE GEÇTİ

Özbekistan, aradığı golü 40. dakikada buldu. Maşaripov’un ceza sahasına gönderdiği pası Fayzullaev kontrol etti ve geriye çıkardığı topu Alijonov sert bir vuruşla ağlara gönderdi. Kaleci Tokotayev’in çabası yeterli olmadı ve Özbekistan 1-0 öne geçti.

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İKİNCİ YARIDA KIRGIZİSTAN DİRENDİ

İkinci yarıya Özbekistan yine baskılı başladı. 50. dakikada Odiljon Hamrobekov, 58. dakikada Rustamjon Aşurmatov ve 69. dakikada Shomurodov’un şutları Kırgız savunması ve kaleci Tokotayev tarafından önlendi.

69. dakikada Shomurodov’un attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Özbekistan, farkı açma fırsatını kaçırmış oldu.

ÖZBEKİSTAN DÜNYA KUPASI YOLUNDA AVANTAJI KORUDU

Maçın son bölümlerinde Özbekistan skoru artırmaya çalıştı. 75. dakikada Fayzullaev sağ kanattan hızla ilerleyerek topu ceza sahasına gönderdi. Otabek Shukurov’un vuruşunu kaptan Kichin çizgiden çıkardı ve farkın açılmasını önledi.

Son düdükle birlikte Özbekistan sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası’na katılma yolunda kritik bir üç puan aldı.

Özbekistan bir sonraki maçında İran ile karşılaşacak. Kırgızistan ise güçlü rakibi Katar ile mücadele edecek.