Özbekistan faiz oranını sabit tuttu

Ülkede talep artışının devam etmesi ve fiyat baskılarının yüksek seyretmesi nedeniyle para politikası sıkı tutuldu. Mart ayında manşet enflasyon yüzde 10,3’e çıkarken, çekirdek enflasyon yüzde 8,1’e ulaştı. Enerji arzındaki iyileşme ve döviz kurunun istikrarlı seyretmesine rağmen, enflasyon beklentileri yüksek kalmayı sürdürüyor ancak hafif de olsa düşüş gösterdi.

Merkez Bankası, mevcut sıkı para politikasının enflasyonu sürdürülebilir biçimde düşürmeye katkı sağlayacağını ve orta vadede hedeflenen yüzde 5 seviyesine ulaşılmasına yardımcı olacağını belirtti. Banka, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 7-8 hedef aralığının üst sınırında kalmasını bekliyor.

Ekonomik büyüme ise 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,8’e yükseldi. Bu büyümede güçlü tüketim, yatırımlar ve yurt dışından gelen döviz transferleri etkili oldu. Banka, enerji fiyatlarının serbest bırakılmasının ikincil etkilerini izlemeyi sürdüreceğini ve enflasyon risklerinin artması durumunda para politikasını yeniden ayarlamaya hazır olduğunu açıkladı.