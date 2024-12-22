Özbekistan GSYH'si 111 milyar dolara ulaştı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 20 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı ekonomik başarılarını değerlendirdi ve 2025 yılı hedeflerini açıkladı. Ülke ekonomisi 2024’te %6,3 büyüme kaydetti ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 111 milyar dolara ulaştı.

Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerine yapılan 38 milyar dolarlık yatırımlar sayesinde ihracat 26 milyar doları aştı. Yoksulluk oranı %9’a kadar düşerken, önümüzdeki yıllarda bu oranı %6’ya indirme hedefi belirlendi. Ayrıca girişimciler, düşük gelirli ailelerden 387 bin kişi ve 40 bin engelli bireye istihdam sağlayarak sosyal kalkınmaya katkıda bulundu.

2025 HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 2025 yılında GSYH’yi 120 milyar dolara, ihracatı ise 30 milyar dolara yükseltmeyi planladıklarını ifade etti. Yatırımların 42 milyar dolara çıkarılması ve 5 milyon kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu çerçevede, 1,5 milyon vatandaşın yoksulluktan kurtarılması öngörülüyor.

Özbekistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılım sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği belirtilirken, DTÖ kurallarıyla çelişen ayrıcalıkların kaldırılmasına rağmen girişimcilere destek verilmeye devam edileceği vurgulandı.

VERGİ POLİTİKALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

2025 yılında uygulanacak vergi politikaları arasında şu düzenlemeler yer alıyor:

Arazi ve devlet mülkü satışından alınan KDV kaldırılacak.

Mobil hizmetlerdeki %10’luk ÖTV oranı kaldırılacak.

Şehir sınırlarındaki kırsal alanlarda çifte arazi vergisi uygulaması sona erecek.

Yayınevleri beş yıl boyunca kâr vergisinden muaf olacak.

IT parklarına yönelik vergi avantajları 2040’a kadar uzatılacak.

Özel okullar, anaokulları ve yabancı öğretmenler için vergi indirimleri 2030’a kadar devam edecek.

Bu düzenlemeler, ekonominin farklı sektörlerine yatırım çekmeyi ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Özellikle eğitim, teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki desteklerin, Özbekistan’ın uzun vadeli kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.