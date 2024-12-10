Özbekistan Halima İbragimova'nın yasını tutuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Özbekistan Halima İbragimova'nın yasını tutuyor

Özbekistan'ın ünlü oyuncularından Halima İbragimova, 45 yaşında diyabet kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat camiası büyük bir ismi daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

Özbek oyuncu Halima İbragimova, 45 yaşında diyabet hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. QALAMPIR.UZ'un haberine göre, oyuncu kısa bir süre önce ameliyat geçirmişti ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Halima İbragimova, 1979 yılında doğdu ve Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nde drama oyunculuğu bölümünde eğitim aldı. Sanat yaşamında, özellikle Mirzabek Kholmedov'un yönettiği tiyatro stüdyosundaki performanslarıyla dikkat çekti. Bunun yanı sıra, birçok filmde de önemli rollerde yer aldı ve geniş bir hayran kitlesi edindi.

Sanat dünyasında derin izler bırakan İbragimova, yalnızca yeteneğiyle değil, aynı zamanda samimi ve güçlü kişiliğiyle de anılıyordu. Hayatı boyunca sanatın farklı dallarında üretken bir figür olan oyuncunun vefatı, meslektaşlarını ve hayranlarını yasa boğdu.

Sanat camiası, Halima İbragimova’nın adını ve eserlerini yaşatmak için anma etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor. Sevenleri ise sosyal medyada üzüntülerini dile getirerek, oyuncunun sanat dünyasına olan katkılarını vurguluyor.

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