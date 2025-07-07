Özbekistan Hava Kuvvetleri'nden modernizasyon hamlesinde Çin etkisi

Orta Asya ülkesi Özbekistan, askeri envanterini modernize etme yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin, Çin'den beşinci nesil JF-17 Block 3 çok rollü savaş uçakları tedarik etme planları olduğu belirtiliyor. Resmi bir açıklama olmasa da, ortaya çıkan videolar ve ajans kaynakları, Taşkent ile Pekin arasındaki potansiyel savaş uçağı anlaşmasında ilerleme kaydedildiğine işaret ediyor. Yakın zamanda yayımlanan bir video, Özbek Hava Kuvvetleri logosuyla bir pilotun Çin askeri tanıtım işaretleri taşıyan bir JF-17 Block 3 savaş uçağında uçtuğunu göstererek, gelecekteki Çin-Özbekistan askeri iş birliğine dair güçlü sinyaller verdi.

RUSYA'YA BAĞIMLILIK AZALIYOR AMA NEDEN ÇİN?

Özbekistan, uzun süredir Sovyet dönemi MiG-29 ve Su-27 modellerine dayanan hava kuvvetlerini yenilemek için acil bir ihtiyaç duyuyor. Geleneksel tedarikçisi Rusya'nın, özellikle Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle kaynaklarını buraya yönlendirmesi, silah üretimindeki yetersizlikleri ve mevcut sistemlerinin modern teknolojik standartları karşılamakta zorlanması, Özbekistan'ı yeni arayışlara itti. Bu durum, Taşkent'in tek bir tedarikçiye bağımlılığı azaltma ve daha gelişmiş, uygun fiyatlı teknolojiler edinme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Çinli uçakların tercih edilmesindeki en büyük avantajlardan biri maliyet etkinliği olarak öne çıkıyor. 2023 yılı için 1,7 milyar dolarlık bir savunma bütçesine sahip olan Özbekistan, Dassault Rafale gibi pahalı Batılı uçakları karşılayacak durumda değil. Çin yapımı J-35A ve ortak geliştirilen JF-17C uçaklarının birim maliyetinin 70-85 milyon dolar civarında olması, bu tercih için önemli bir neden oluşturuyor.

PEKİN'DEN CAZİP TEKLİFLER VE STRATEJİK BAĞIMSIZLIK

Çinli yetkililerin, Özbekistan'ı satın almaya ikna etmek için esnek ödeme seçenekleri, teknoloji iş birliği ve Özbek Hava Kuvvetleri pilotlarına özel askeri eğitim gibi çeşitli teşvikler sunduğu belirtiliyor. Savunma analistlerine göre, Pekin'in lojistik destek ve genişletilmiş servis içeren bakım paketleri, Özbekistan'ın toplam yaşam döngüsü maliyetlerini tahmini olarak %30-40 oranında azaltabilir. Rusya'nın önceki ana tedarikçi olarak yedek parça ve tesisler konusunda dayattığı kısıtlamalar ve yüksek bakım maliyetleri göz önüne alındığında, Çin'in teklifi Özbekistan için oldukça cazip hale geliyor. Ayrıca Çin, gelişmiş askeri platformları aşırı politik koşullar olmaksızın sağlama isteğiyle de dikkat çekiyor.

BÖLGESEL ETKİLER VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

Anlaşmanın tamamlanması durumunda, Özbekistan beşinci nesil gizli savaş uçağı edinen ilk Orta Asya ülkesi olacak ve bu durum, bölgesel askeri güç dengelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Kazakistan ve Türkmenistan gibi komşu ülkeleri de benzer yükseltmeleri düşünmeye teşvik edebilir, bu da potansiyel olarak bir bölgesel silahlanma yarışını tetikleyebilir. Çin, savunma ihracatları aracılığıyla bölgedeki diplomatik etkisini sessizce güçlendirecektir.

Romanya 1 euroya 18 adet F16 aldı

J-35A üretiminin hala devam ettiğini ve tam ölçekli üretimin 2027 yılı veya sonrasında başlamasının beklendiğini belirtmek önemlidir. Bu gecikme, Taşkent'e savunma ihtiyaçlarını yeniden değerlendirme, daha iyi şartlar müzakere etme ve Türkiye, Güney Kore ve AB üyesi ülkeler gibi ek ortaklıklar keşfetme fırsatı sunabilir. Özbekistan'ın bu stratejik hamlesi, sadece teknolojik ve ekonomik modernleşme çabasını değil, aynı zamanda jeopolitik stratejisindeki geniş bir değişimi de yansıtıyor.