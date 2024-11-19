Özbekistan, Kuzey Kore'yi 1-0 yendi

Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubundaki altıncı maçında Kuzey Kore'yi 1-0 mağlup etti. Vientiane'deki Laos Milli Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Özbekistan’ın galibiyetini getiren golü 44. dakikada Abbosbek Fayzullayev kaydetti.

Maçın kritik anı, Fayzullayev’in ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla geldi. Bu gol, Özbekistan’ı 1-0 öne geçirirken, Kuzey Kore ilk yarı boyunca bu farkı kapatmayı başaramadı.

İkinci yarı, büyük bir heyecana sahne oldu. Özbekistan oyuncusu Umid Eşmurodov, 83. dakikada ceza sahasında elle müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu durum, Kuzey Kore'ye penaltı kazanma fırsatı sundu. Ancak Özbekistan kalecisi Utkir Yusupov, penaltıyı kurtararak takımının galibiyetini korumayı başardı.

Bu galibiyet, Özbekistan için Kuzey Kore'ye karşı eleme grubunda aldığı ikinci zafer oldu. İlk galibiyetini Taşkent'te 1-0’lık skorla elde etmişti. Özbekistan, 13 puanla grubunda ikinci sırada yer alırken, Kuzey Kore yalnızca 2 puanla son sırada bulunuyor.

Srečko Katanec yönetimindeki Özbekistan milli takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılma yolunda önemli bir adım daha atarak disiplinli oyununu sürdürmeye devam ediyor. Takım, hem savunma hem de hücumda etkili bir performans sergileyerek turnuvaya katılma şansını arttırdı.