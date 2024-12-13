Özbekistan Merkez Bankası Timur Ishmetov'a emanet

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Timur Ishmetov'un Özbekistan Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması için öneride bulundu. Cumhurbaşkanının basın sözcüsü Sherzod Asadov, bu kararı duyurdu.

Asadov, Mirziyoyev'in iki saat önce Özbekistan Âlî Meclisi (Parlamento) Senatosu'na, 64 yaşındaki Mamarizo Nurmuratov'un görevinden alınmasına yönelik bir öneri sunduğunu bildirdi. Bu kararın gerekçesi ise açıklanmadı. Nurmuratov, 2017 yılında, 26 yıl boyunca Merkez Bankası Başkanlığı yapan Fayzulla Mullajanov’un ölümünün ardından bu göreve getirilmişti.

Özbekistan kanunlarına göre, Merkez Bankası Başkanının atanması ve görevden alınması Cumhurbaşkanının önerisiyle Senato tarafından yapılmaktadır. Aynı gün, Senato Ishmetov’un Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasına yönelik kararı onayladı.

TİMUR ISHMETOV KİMDİR?

Timur Ishmetov, 45 yaşında ve eğitim hayatı oldukça başarılı. 2000 yılında Taşkent Finans Enstitüsü’nden Finans ve Kredi bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Birmingham Üniversitesi'nden Uluslararası Para ve Bankacılık alanında yüksek lisans diploması aldı ve 2007 yılında Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı.

Ishmetov, 2017-2019 yılları arasında Özbekistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından, Özbekistan Maliye Bakanı olarak görev yapmadan önce, 2019'da Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. 2020-2022 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yaptıktan sonra, 2022 Aralık ayında ülkenin idari reformları çerçevesinde Maliye Bakanlığı görevinden alındı. Yerine, Cumhurbaşkanına ekonomik kalkınma, yatırım politikası ve dış ticaret alanlarında danışmanlık yapmak üzere Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Ishmetov'un ekonomiye dair birikimi ve deneyimi, Özbekistan'ın finansal istikrarı ve büyüme hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıyla birlikte, Özbekistan'ın ekonomik stratejilerinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.