Özbekistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı

Özbekistan Merkez Bankası, Ocak 2025 toplantısında faiz oranını yüzde 13,5’te sabit tutarak enflasyon beklentilerini kontrol altında tutma politikasını sürdürdü.

YÜKSEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEVAM EDİYOR

Aralık ayında genel enflasyon yüzde 9,8’e geriledi. Gıda fiyatlarının istikrar kazanması bu düşüşte önemli bir rol oynadı. Ancak, çekirdek enflasyon yüzde 7,2’ye yükseldi. Çekirdek enflasyondaki artış, ücret artışları, yurt dışından gelen havaleler ve güçlü tüketimle beslenen toplam talebin etkisiyle hız kazandı.

Azerbaycan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

2025'TE ENFLASYON HEDEFİ

Merkez Bankası yetkilileri, 2025 yılı sonuna kadar enflasyonun yüzde 7-8 seviyelerine gerilemesini öngörüyor. Bununla birlikte, mevsimsel arz dalgalanmaları ve artan gıda ithalat fiyatları gibi riskler devam ediyor. Ekonomik büyüme açısından ise ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 6 civarında güçlü bir artış göstermesi bekleniyor. Özel yatırımlar ve ekonomik faaliyetlerin bu büyümeyi destekleyeceği tahmin ediliyor.

Sıkı para politikası, toplam talebi dengelemeyi, tasarrufları teşvik etmeyi ve enflasyon baskılarını azaltmayı hedefliyor. Merkez Bankası, orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefini bir kez daha teyit etti.