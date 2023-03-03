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Rusya'dan doğal gaz ithalatı için hazırlıklar başladı

Özbekistan'ın Rusya'dan doğal gaz ithalatı için altyapı hazırlıklarına başladığı bildirildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:33
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Özbekistan Rusyadan doğal gaz ithalatı için altyapı hazırlıklarına başladı

Rusya'dan doğal gaz ithalatı için hazırlıklar başladı
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(AA)- Özbekistan'ın Uztransgaz doğal gaz taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, şirketin Rusya'dan ithal edilmesi öngörülen doğal gazın yurt içi doğal gaz taşıma hacimlerine karışmaması amacıyla ülkedeki doğal gaz taşıma altyapısını uygun hale getirmeye başladığı kaydedildi.

Ülkenin Buhara bölgesinden geçen doğal gaz boru hattında gerekli montaj çalışmalarının yürütüldüğü aktarılan açıklamada, bunun Rusya'dan ithal edilecek doğal gaz hacminin ilk etapta yurt içi taşıma hacmine karışmaması için yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, altyapı hazırlık çalışmalarının başladığı Buhara'daki Gazlı bölgesinden Buhara-Ural, Orta Asya-Merkez ve Gazlı-Şimkent doğal gaz boru hatlarının geçtiği ve Özbekistan'ın "gaz taşıma sisteminin kalbi" konumunda olduğu anımsatıldı.

ÜÇLÜ GAZ BİRLİĞİ OLUŞTURULSUN ÖNERİSİ

Ocak ayında Özbekistan, Rus Gazprom şirketi ile doğal gazda işbirliğine ilişkin yol haritası imzalamıştı.

İkili çalışma grubu da Rus gazının Kazakistan topraklarından geçen "Orta Asya-Merkez" doğal gaz boru hattı üzerinden Özbekistan'a taşınması ve ülke içi doğal gaz taşıma altyapısının ithalat için uygun hale getirilmesi için gerekli teknik hazırlıkların yapılması konusunda anlaşmıştı.

Kış aylarında iç tüketimin arttığı Özbekistan'da doğal gaz sorunu ortaya çıkmıştı. Kasım 2022'de Rusya tarafı Özbekistan ve Kazakistan'a teklifte bulunarak Özbek tarafına doğal gaz tedarikini de içeren Üçlü Gaz Birliği'nin oluşturulmasını önermişti.

Bunun üzerine Özbekistan Enerji Bakanı Corabek Mirzamahmudov da Rusya'dan Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatının bir birlik şeklinde değil, doğrudan ikili ticari anlaşmalar temelinde yapılabileceğini açıklamıştı.

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