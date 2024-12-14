Özbekistan yeni gümrük vergisi muafiyetlerini açıkladı

14 Aralık 2024 tarihinde, tarım makinelerinin ithalatı ve yerli üretimi ile ilgili önemli düzenlemeler içeren bir kararname yayımlandı. Bu düzenlemeye göre, 2025 yılından itibaren tarım makineleri ve ekipmanlarının tedariki, yalnızca yerli üreticiler ve distribütörler aracılığıyla yapılacak ve mevcut yasa çerçevesinde sunulan sübvansiyon, vergi ve gümrük muafiyetleri de sadece bu yerli tedarikçiler için geçerli olacak.

2027 yılına kadar, belirli tarım makineleri, gümrük vergisi ve atık bertaraf ücretlerinden muaf tutulacak. Bu makineler arasında pamuk toplama makineleri, kendi kendine hareket eden yem toplayıcılar ve meyve bahçesi makineleri yer alacak. Ayrıca, yerli üreticiler ve distribütörler aracılığıyla yurtdışından getirilen yeni tarım makineleri de bu muafiyetten faydalanacak.

Yeni kararname, 2025 yılından itibaren, GPS cihazı takılmamış yeni traktörlerin ve biçerdöverlerin kayıtlarını yasaklayacak. Bu uygulama, çevre dostu tarım teknolojilerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Ayrıca, 2028 yılından itibaren, hassas ekim teknolojisi kullanmayan makinelerle pamuk ve buğday ekimi yapılması yasaklanacak.

Yeni düzenlemeler, tarım makineleri bakım ve onarım hizmetleri sağlayan girişimcilere de destek sunuyor. Bu girişimciler için, iş gücü sağlama merkezlerinin yönlendirmeleriyle işsiz gençlerin, tarım makineleri operatörlüğü ve bakım hizmetlerine yönelik eğitim masrafları, devlet fonlarından karşılanacak.

Bunun yanı sıra, tarım makinelerinin üretimiyle ilgilenen yerli işletmelere yönelik vergi avantajları da sağlanacak. Özellikle, tarım makineleri üreticilerinin yurtdışından getirdikleri yedek parçalara yönelik gümrük vergisi muafiyeti 2028 yılına kadar geçerli olacak.