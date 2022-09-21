Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan: Kaş çatmayla oyuncu olunmuyor, gitsin ders alsın

Uluslararası Taşkent Film Festivalinde Türk ekibi için özel bir gece düzenlendi. Büyük ilgi gören festivalin perde arakasında yaşananlar sanat camiasını karıştırdı.

İddiaya göre sahneye çağırılan ekipten Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit'in diğer oyuncularla beraber oturmak istememeleri üzerine ,Türk sinemasının usta oyuncusu özellikle Burak Özçivit'e çok kızdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına bağlanan Serdar Gökhan olayın perde arkasını anlattı., "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. İki boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum." ifadelerinde bulundu. Burak Özçivit'e çok kızan Serdar Gökhan "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok" dedi.

"Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar" diyen Serdar Gökhan, Burak Özçivit'in kulisten "Ben çıkmam" diye bağırdığını duyduğunu iddia etti. Burak Özçivit'e ateş püsküren Serdar Gökhan, "İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin." dedi.