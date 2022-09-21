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  • Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan: Kaş çatmayla oyuncu olunmuyor, gitsin ders alsın

Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan: Kaş çatmayla oyuncu olunmuyor, gitsin ders alsın

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Özbekistan Taşkent Film Festivaline katılan Serdar Gökhan 'Diriliş Ertuğrul'' dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit'e ateş püskürdü.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:46
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Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivalinin perde arkasında Türk ekibi neler yaşadı

Türk sinemasının usta ismi Serdar Gökhan: Kaş çatmayla oyuncu olunmuyor, gitsin ders alsın
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Uluslararası Taşkent Film Festivalinde  Türk ekibi için özel bir gece düzenlendi. Büyük ilgi gören festivalin perde arakasında yaşananlar sanat camiasını karıştırdı.

İddiaya göre sahneye çağırılan ekipten Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit'in diğer oyuncularla beraber oturmak istememeleri üzerine ,Türk sinemasının usta oyuncusu özellikle Burak Özçivit'e çok kızdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına bağlanan Serdar Gökhan olayın perde arkasını anlattı., "12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. İki boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar "Ben gelmem, ben çıkmam" diye bağrışmalar duydum." ifadelerinde bulundu. Burak Özçivit'e çok kızan Serdar Gökhan "Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok" dedi. 

"Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar" diyen Serdar Gökhan, Burak Özçivit'in kulisten "Ben çıkmam" diye bağırdığını duyduğunu iddia etti. Burak Özçivit'e ateş püsküren Serdar Gökhan, "İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin." dedi.

 

 

 

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Tozanlı
21.09.2022 15:03
Misafir olunan bir,Türk ülkesinde Türk' ün Türk' e yaptığına bak!!.eğer doğru ise oraya niye gittin diye sorarlar adama,Son zamanlarda Ülkemizde, Kibir ve ego tavan yaptı bir hastalık gibi yayılıyor.  
 
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