﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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