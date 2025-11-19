CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yarın görüşülecek 2026 Milli Eğitim Bakanlığı bütçe teklifi öncesinde yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin artırılmasına yönelik komisyon görüşmelerinde teklifleri olacağını, okullara güvenlik görevlisi, sağlık görevlisi ve temizlik görevlisi atanması gerektiğini vurgulayarak, "AKP'li yandaşlardan geçen yıl 701 milyar lira, bu sene 760 milyar liranın üzerinde alınmaması kararı verilen vergi var. Yani aslında kendi yandaşlarınıza giden iki liradan bir lirasını kesseniz her şey çok güzel olur. Bu bir tercih meselesidir. Para vardır" ifadesini kullandı.