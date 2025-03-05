Özcan Deniz adliyeye geldi! Kaçak yapı soruşturması başlatılmıştı

Sanatçı Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna gitti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ünlü şarkıcı hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlenmişti.

Bunun üzerine Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Özcan Deniz, ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrılmıştı.