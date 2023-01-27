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  • Özcan Deniz Samar Dadgar’la mı evlendi? Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar kimdir?

Özcan Deniz Samar Dadgar’la mı evlendi? Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar kimdir?

Özcan Deniz bir süredir Samar Dadgar ile beraberdi. Bir yılı aşkın süredir birlikte olan Özcan Deniz ve Samar Dadgar’dan sürpriz evlilik paylaşımları geldi. Peki, Özcan Deniz Samar Dadgar’la mı evlendi? Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar kimdir?

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:06
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Özcan Deniz Samar Dadgar’la mı evlendi? Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar kimdir?

Özcan Deniz Samar Dadgar’la mı evlendi? Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar kimdir?
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Özcan Deniz’in adı bir süredir Samar Dadgar ile anılıyordu. Evlilik sorularını yanıtsız bırakan Özcan Deniz ve Samar Dadgar sosyal medya hesaplarından sevenlerine sürpriz yaptı. Peki, Özcan Deniz Samar Dadgar’la mı evlendi? Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar kimdir?

Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız dünya evine giren çiftin evlilik haberinin yayılmasının ardından ‘Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar kimdir?’ gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samar Dadgar kimdir?

SAMAR DADGAR KİMDİR?

Ünlü türkücü Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar günün en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Özcan Deniz ile evlenen Samar Dadgar 28 yaşında.

2020 yılından bu yanan Özcan Deniz ile birlikte olduğu iddia edilen Samar Dadgar, aslen İranlı.

Moda tasarımcısı olan Samar Dadgar’ın kendine ait de bir markası bulunuyor.

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