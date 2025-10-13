Şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim, adliyelik bir sürece dönüştü. Daha önce kendisini ölümle tehdit edip eşine hakaretlerde bulunan ağabey Ercan Deniz hakkındaki tedbir kararının sona ermesi üzerine Özcan Deniz, bir kez daha adliyenin yolunu tuttu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında yeniden 2 ay tedbir kararı verdi.
Özcan Deniz'den eşi ve çocuğu için kritik hamle! Kardeş kavgasında son perde
Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Ölüm tehditleri ve hakaretler sonrası tedbir kararı biten ağabey hakkında mahkeme, Özcan Deniz'in talebiyle 2 ay daha uzaklaştırma kararı verdi.
Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile tam 22 yıl boyunca menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz'in arasının açılmasına, iddialara göre tapu davaları sebep oldu. Özcan Deniz'e ait bir mülkün tapusunun ağabeyi üzerine tescil edildiği, sanatçının daha sonra tapu iptali davası açmasıyla kardeşlerin ilişkilerinin bozulduğu öne sürüldü.
“TEHDİT GEÇMİŞ DEĞİL”
Özcan Deniz'in bu girişimi sonrasında ağabey Ercan Deniz, kardeşine husumet beslemeye başladı. İddialara göre Özcan Deniz’i ölümle tehdit eden Ercan Deniz, kardeşinin eşine yönelik hakaret ve küfürler savurdu. Bu olayların ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Özcan Deniz, ağabeyi hakkında tedbir kararı almıştı.
2 AY TEDBİR
Tedbirin bitimiyle tekrar başvuruda bulunan Özcan Deniz, eşi Samar ve çocuğu için ağabeyinin yaklaşmamasını talep etti ve tedbirin uzatılmasını istedi.
Talebi değerlendiren mahkeme, Ercan Deniz'e 2 ay daha tedbir kararı uygulanmasına hükmetti. Karara göre abi Deniz, kardeşine, eşine ve çocuğuna yaklaşamayacak, ayrıca iletişim yoluyla hakaret edemeyecek.
YENİ İMAJIYLA SAHNEDE!
Özcan Deniz, bir yandan hukuki süreçle uğraşırken bir yandan da sahnedeydi. Geçtiğimiz akşam Girne'de konser veren Deniz, sevilen şarkısı 'Yalan mı?' ile performansına başladı.
'Son Yemek' filmi için uzattığı, Şirin Baba’ya benzetilen sakallarını, filmin yeni evresindeki rolü gereği kısalttığını belirten sanatçının yeni imajı hayranlarından tam not aldı.
ÖZCAN DENİZ KİMDİR?
19 Mayıs 1972’de Ankara’da doğan Özcan Deniz, aslen Ağrılıdır. Ailesi Ağrı’dan Ankara’ya, oradan 5 yaşında Aydın’a taşındı; çocukluğu Ege’de geçti.
Kadriye ve Sadık Deniz’in ikinci çocuğu olan sanatçı, dört kardeş. Ortaokulu bırakıp simit satıcılığından inşaat işçiliğine çeşitli işlerde çalıştı.
Müzik kariyerine 13 yaşında İzmir ve Antalya’da sahne alarak başladı. 14 yaşında “Mavi Deniz” orkestrasını kurdu.
Aydın’daki Geleneksel Ses Festivali’nde birincilik alınca İstanbul’a, 1989’da Almanya’ya gitti. Münih’te keşfedilen Deniz, 1992’de Ağlattın Beni ile çıkış yaptı, 1993’te Meleğim ile Türkiye’de ünlendi.
90’larda Beyaz Kelebeğim, Yalan mı gibi albümlerle popüler oldu, 2012’de Bi Düşün ile müziğe devam etti. Böbrek Vakfı, TOÇEV, Kızılay ve WWF projelerine destek verdi.
Oyunculuğa lisede tiyatroyla başladı. 1994’te Ona Sevdiğimi Söyle ile sinemaya, 1997’de Yalan mı dizisiyle TV’ye geçti.
Asmalı Konak (2002), Haziran Gecesi (2004), Kader (2007), Samanyolu (2009), Karagül (2013), İstanbullu Gelin (2017), Seni Çok Bekledim (2020) gibi dizilerle bilindi.
Sinemada Ya Sonra? (2011), Evim Sensin (2012), Su ve Ateş (2013), İkinci Şans (2016), Öteki Taraf (2017) gibi filmlerde oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer aldı. DNZ Film ile projeler üretiyor.
Dört kez evlenen Deniz’in ilk eşi Handan Deniz (1992), ikincisi Ayşe Akın (2006-2008), üçüncüsü Feyza Cengiz’dir (2018-2022);
Feyza’dan 2018 doğumlu oğlu Kuzey var. 2023’te İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile evlendi.