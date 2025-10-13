Özcan Deniz'den eşi ve çocuğu için kritik hamle! Kardeş kavgasında son perde

Şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim, adliyelik bir sürece dönüştü. Daha önce kendisini ölümle tehdit edip eşine hakaretlerde bulunan ağabey Ercan Deniz hakkındaki tedbir kararının sona ermesi üzerine Özcan Deniz, bir kez daha adliyenin yolunu tuttu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında yeniden 2 ay tedbir kararı verdi.