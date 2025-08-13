Özcan Deniz'in annesi çocuklarını sildi!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz aile sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak anne Kadiye Deniz, Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyerek, evlatlarını sildiği duyurdu.

Ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ilişkisini sonlandıran Özcan Deniz, hem aile içinde hem de hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşıyor. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları derken aldı gitti.

Annesi ve ağabeyini hayatından çıkardığını söyleyen Özcan Deniz, sonrasında Ercan Deniz'in suçlamalarıyla karşı karşıya gelmiş ve ağabey - kardeş mahkemelik olmuştu.

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'a hakaret edip kendisini ölümle tehdit eden ağabeyi Ercan Deniz'i şikâyet etti. Mahkeme, Ercan Deniz'e iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

Sabah'ın haberine göre Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürmüştü.

Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklamıştı.

Önceki gün de bir magazin programına konuk olan Ercan Deniz, "Özcan'ı özlediniz mi?" sorusu karşısında duygulanarak, "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var. Ailece çok yoksulluk çektik. Belki de paraya çok değer verdiğimiz için bilinç kıtlığı yaşıyoruz, bilmiyorum" ifadelerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"Bütün aileyi karıştıran küçük kız kardeşim Melek'tir" diyen Deniz, "Özcan ile anlaşma yapıp, bütün malları kendi tarafına alıyor" sözleriyle okları kız kardeşine çevirdi.

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu.

"UĞURSUZ SAMAR ÖZCAN'A AKIL VERİYOR"

Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor.

"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANINA GİDECEĞİM"

Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah. Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

Son olarak Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyen Kadriye Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çocukları Özcan, Melek, Sibel ve Nurcan'ı sildiğini açıkladı.

"Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde; 'evlat' değil, 'el ' kalır geriye... ihanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm; kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti... Çıkar için birleşenler... Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm çınar gibi kök salıp, büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı. Ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..."