Özdağ canlı yayında konuşuyor! 148 gündür cezaevindeydi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi iki numaralı duruşma salonunda görüldü. Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Özdağ, 17 Ağustos Salı günü cezaevinden tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Ümit Özdağ, Sözcü TV'de gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları;

"Polisler gözaltı için değil, koruma için geldi sandım."

Ayrıntılar birazdan...