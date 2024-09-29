Özdağ Destici kavgasında seviye köpeğe kadar düştü

ZİYA GÖKALP İLE CEVAP VERDİ

Ümit Özdağ, kendisi hakkında “Türk müdür tartışılır” ifadelerini kullanan Mustafa Destici’ye şiirle cevap vermiş ve Ziya Gökalp’in şu şiirini paylaşmıştı:

“Türklük hem mefkürem, hem kanımdır ;

Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!

Türklük hadimine ‘’Türk değildir!’’ diyen

Soyca Türk olsa da ‘’piçtir’’, Türk değil.”

NECİP FAZIL İLE CEVAP VERDİ

Destici de bunun üzerine Necip Fazıl’ın şu şiirini paylaşmıştı:

“nesebi gayri sahih it oğlu it" tir.

Ne de söylemiş üstad:

Pezevenklik mi desem;

Azdır der, bizim mihenk.

Ama, kız satan değil,

Vatan satan pezevenk!..

Vatan satan pezevenk!... (N.F.K)

“DÜNYA KUDUZ GÜNÜ”

Ümit Özdağ bu paylaşımın altına “Bugün Dünya Kuduz günü. Köpeklerinize kuduz aşısı yaptırmayı ihmal etmeyin. Kudurmasınlar.” yorumu yaptı.

“SOKAK KÖPEKLERİ ISLAH EDİLECEK”

Destici ise son olarak, ““Kanımız Aksa da Zafer İslamın” diyen Türk Milliyetçileri ve Türk İslam Ülkücüleriyiz. Nesebi gayri sahih, İslam ve Müslüman düşmanı itlerin rahatsızlığı ve saldırganlığı bundandır. Ancak artık kanun çıktı. “Saldırgan ve hastalıklı sokak köpekleri @umitozdag toplanarak ıslah edilecek. Saldırganlığı devam edenler ise uyutularak itlaf edilecektir” paylaşımında bulundu.