Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni açılım süreci hakkında açıklama yaptı. Özdağ, vatana ihanetten İmaralı’da tutuklu olan terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan’ın Ankara’ya yerleşmesi için gerekli şartların oluşturulacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, açılım sürecindeki son durumu değerlendirdi. Edirne’de tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın olası tahliyesi ve komisyonun Öcalan’ı dilemesi konusunda çıkan tartışmalara değinen Özdağ, Demirtaş’ın serbest kalacağını belirterek Öcalan’ın önce Meclis’te kurulan komisyonla sonra basınla görüşeceğini söyledi.

Özdağ, Öcalan’ın Ankara’ya yerleşmesinin şartlarının oluşacağını belirterek, "PKK’lılar serbest kalacak. Dağdakiler inecek ve işe yerleştirilecek. Anayasa Öcalan’ın istediği değişecek” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ sözlerine şöyle devam etti:

“Sonu ne olacak? Öcalan’a asker ve polisin selama durmasını mı isteyeceksiniz? Başkalarını bilmem ancak Zafer Partisi Türk Milleti’nden aldığı güç ile bunlar olmasın diye mücadele edecek. Atatürk’e verdiğimiz sözü tutacağız.”

KOMİSYONUN ÖCALAN İLE GÖRÜŞME İHTİMALİ TARTIŞILIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan yeni çözüm sürecinde PKK’lı teröristler ‘sembolik olarak’ silah bırakırken örgütün Türkiye’deki faaliyetlerine son verildiği duyurulmuştu. Terör örgütü son olarak ise Türkiye’den tamamen çekildiklerini belirtmişti.

Sürecin nasıl yürütüleceğini belirlemek için Meclis’te kurulan komisyonunun ise İmralı’da tutuklu olan Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum geçen hafta komisyonun Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada bu öneriye sıcak bakarak Edirne’de tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin ‘hayırlı’ olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da üstü kapalı olarak Öcalan önerisine sıcak bakmıştı.