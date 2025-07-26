Özdağ, İYİ Parti'yi tebrik etti, CHP'ye seslendi! ‘Bu komisyon Öcalan'ı muhatap alma’ komisyonudur'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması beklenen komisyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN CHP’YE ÇAĞRI: “ÖCALAN KOMİSYONUNA MEŞRULUK KAZANDIRMAYIN”

Özdağ, “Bu komisyonun adını ne koyarlarsa koyun, ‘Öcalan'ı muhatap alma’ komisyonudur ve ‘Öcalan'ın programını tartışma’ komisyonudur. Buradan, bu komisyona katılmama kararı alan İYİ Parti'yi tebrik ediyorum. Bravo. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'e de sesleniyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona katılarak Öcalan komisyonuna meşruluk kazandırmamalıdır” ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR ZİYARETİ VE PARTİ İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞI

Ümit Özdağ, partisinin Nevşehir programı kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Özdağ ve heyetini, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı makamında ağırladı. Belediye ziyareti sonrasında Zafer Partisi'nin Nevşehir İl Başkanlığı’nın açılışına katılan Özdağ, burada toplanan kalabalığa hitap etti.

“DAM İTTİFAKI ÖCALAN’LA MÜZAKERE EDİYOR”

Konuşmasında iktidarın ikinci çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, “Zor günlerden geçiyoruz. Türkiye tehdit altında, Cumhuriyet tarihi en ağır, en vahim gelişmelerinin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Cumhur İttifakı yanına 12 Temmuz'da bir siyasi parti görünümlü yapıyı daha müttefik olarak alarak DAM ittifakını kurdu. DEM'in D'si, AK Parti'nin A'sı, MHP'nin M'si. Bu DAM ittifakı, ‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla Öcalan'la müzakereler geliştiriyor. PKK'lı teröristler tahliye ediliyor, serbest bırakılıyor” dedi.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuzey Irak'ta mangal partisi yapar gibi 30 tane kalaşnikofu bir tencerenin içerisinde yaktılar. Ama PKK gerçek silahlarını teslim etmiyor çünkü ‘Ben teslim olmadım, mağlup değilim, galibim’ diyor. Elindeki ağır silahları Suriye kolu PYD'ye ve İran kolu PJAK’a devrediyor. Böyle mi silah bırakılır? Böyle mi teslim olunur? Tabii ki hayır. 30 kalaşnikof yandığı için 200’den fazla ağır ceza almış PKK’lı tahliye edildi. Tahliyeler devam ediyor, binlerce kişi daha serbest kalacak.”

“PKK SİYASET SAHNESİNDE YER ALMAK İSTİYOR”

Ümit Özdağ, PKK'nın silah bırakmak yerine strateji değiştirdiğini ve siyasi alanda faaliyet göstermeye yöneldiğini belirtti: “PKK, Türkiye içinde silahla yapacağını yaptıktan sonra siyasetle aynı hedeflerin peşinden gitmeye çalışıyor. Lozan Anlaşması’nı tanımadığını ilan eden toplantılar yapılıyor, Sevr’i canlandırmaya çalışıyorlar. Bu, ‘Terörsüz Türkiye’ dedikleri sürecin aslında ne olduğunun göstergesidir.”

“CHP KOMİSYONA KATILMAMALIDIR”

TBMM’de kurulması planlanan komisyon hakkında da konuşan Özdağ, İYİ Parti’nin komisyona katılmama kararını takdir ettiğini belirterek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e şu çağrıyı yaptı:

“Bu komisyonun adını ne koyarlarsa koyun, ‘Öcalan'ı muhatap alma’ ve ‘Öcalan'ın programını tartışma’ komisyonudur. Bu komisyona katılmama kararı alan İYİ Parti’yi tebrik ediyorum. Sayın Özgür Özel, CHP bu komisyona katılarak Öcalan komisyonuna meşruluk kazandırmamalıdır. Türk milletinin Öcalan’dan beklediği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye, terör örgütüyle pazarlık yaparak değil, terörizmin başı ezilerek sağlanır.”

“TERÖRLE MÜCADELE MÜZAKEREYLE OLMAZ”

Zafer Partisi’nin terörle mücadelede kararlı olduğunu vurgulayan Özdağ, “Biz PKK terörünü sona erdirecek stratejiye, programa, kadroya ve iradeye sahibiz. İsrail, İran ile savaşında 22 generalin 21’ini ilk gün öldürdü. Biz de Murat Karayılan’ı, Cemil Bayık’ı öldüremez miyiz? İHA’lar, SİHA’lar yapıyoruz. Bu araçlar neden Kandil’deki terörist liderleri yok etmiyor?” diye sordu.

“Terörle mücadele müzakere ederek olmaz” diyen Özdağ, “Bu coğrafyada bin yıl daha yaşamak istiyorsak, bu coğrafyanın tapusu üzerinde terör örgütleriyle müzakere etmeyi kesinlikle reddetmeliyiz” şeklinde konuştu.

ORMAN YANGINLARI VE GÜVENLİK SORULARI

Ümit Özdağ, yurt genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aynı anda çıkan çok sayıda yangının tesadüf olamayacağını vurgulayan Özdağ, “Türkiye’nin her yanı yanıyor. Aynı gün, aynı saatte İzmir’in altı yerinde yangın çıkıyor. Elektrik telleri suçlanıyor. Elektrik teli kopunca elektrik otomatik olarak kesiliyor. Nasıl oluyor da altı yerde aynı anda yangın çıkıyor?” dedi.

Yangınlarla ilgili önlem alınmamasını eleştiren Özdağ, “Yangın söndürme uçakları alınmaz, ormanlar temizlenmez, su kanalları döşenmezse yangın neden çıkarsa çıksın söndürülemez. Kahraman insanlar hükümetin eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı.