Özdağ Meclis’te kurulacak komisyonu böyle tanımladı: Muhalefete flaş çağrı

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın Süleymaniye kentindeki ‘Silah bırakma tiyatrosu’ sonrası yeni bir süreç başlayacak. TBMM'de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak ve hukuki altyapı oluşturulacak. PKK'lı teröristlerin durumu netleştirilecek. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri ise tartışmaya kapalı olacak. Süreç, MİT ve TSK'nın gözlemlerine paralel olarak Meclis zemininde ilerleyecek. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması bekleniyor.

ÖZDAĞ KOMİSYONU BÖYLE TANIMLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili açıklamalar yaptı. Söz konusu komisyonu ‘Öcalan ve PKK’yı meşrulaştırma, Atatürk Türkiye’sini yıkma komisyonu’ olarak tanımlayan Özdağ muhalefete çağrı yaptı.

Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Öcalan ile İmralı adasında başlayan müzakerelerin birinci aşaması 30 PKK’lının mangal partisi havasında Keleşlerini yakması ile sona erdi: Ve müzakerelerde ikinci aşamaya Erdoğan’ın 12 Temmuz’da AK Parti-MHP-DEM ittifakını açıkladığı konuşma ile geçildi.

Terörle müzakerenin ikinci aşaması TBMM’de kurulacak komisyon ile gerçekleşecek. Adı öyle olmasa da bu komisyon yeni anayasa komisyonudur. Ve bu komisyon İmralı’da Öcalan ile çalışılan anayasa değişikliklerini onaylamaktan başka işe yaramayacaktır.

Bu komisyon Öcalan ve PKK’yı meşrulaştırma, Atatürk Türkiye’sini yıkma komisyonudur. Gerçekten muhalif olan hiç bir parti bu komisyonda yer almamalıdır.

Zafer Partisi olarak Türk Milletine söz veriyoruz: Köylerde, tarlalarda, pazarlarda, fabrikalarda, sokaklarda ve meydanlarda Atatürk Türkiye’sini ve milli birliğimizi savunacağız. Bu mücadelede Zafer Partisi’ne destek olun.”