Özdağ, Pervin Buldan'ın alıntılayarak sordu: Ne tesadüf değil mi?

85 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından arka arkaya dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan Özdağ, bu suçtan serbest bırakılırken, "basın yoluyla zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İDDİANAME DÜN HAZIRLANDI

Tutukluluğunun 78. gününde iddianame hazırlanan Özdağ'ın hakim karşısına ne zaman çıkarılacağı dün netleşmişti. 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istenen Ümit Özdağ, 11 Haziran Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılacak.

2,5 aydır tutuklu olan Ümit Özdağ, duruşma gününün de 2 ay sonrasına verilmesinin adil olmadığını ifade ederek tepki göstermişti.

HAZİRAN AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Özdağ'ın sosyal medyadaki X hesabından yeni açıklamalar geldi.

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ın yaptığı konuşmadan bir bölümünü alıntılayan Özdağ, "Haziran'da ne kadar tesadüf var değil mi?" dedi.

Haziran'da ne kadar tesadüf var değil mi? https://t.co/ZJyQteaeRG — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 15, 2025

DEM Parti'nin İmralı heyetinde de yer alan Buldan, İtalya'da yaptığı konuşmada "Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor" sözlerini sarf etmişti.

KESİNLEŞMİŞ BİR TAKVİM YOK

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Buldan'ın söz konusu ifadelerine ilişkin "Pervin hanımın yaptığı açıklama, biraz öngörüler ve beklentilere dairdi. Hem hükümetin beklentisini Pervin hanım ifade etti, hem de sayın Öcalan'ın sürece nasıl baktığını ifade etti ve bu iki durumun birbiriyle örtüştüğünü söyledi. Bu kesinleşmiş bir takvim olduğu anlamına gelmiyor" şeklinde konuşmuştu.

ARKA ARKAYA PAYLAŞIM YAPTI

Özdağ, Haziran ayına dikkat çektiği paylaşımının ardından kısa bir süre sonra dikkat çeken bir açıklamada daha bulundu.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Sevgili Zafer Partili kardeşlerim, 18. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşma gününü 11 Haziran 2025'e yani tam 58 gün sonraya verdi. Tutuklu kaldığım 85 günün üzerine 58 gün daha tutuklu kalacağım. Hâkim, ilk duruşmayı 11 Haziran'da vermesinin gerekçesini daha önce müsait ve boş gün olmadığı şeklinde ifade etmiş. 58 gün boyunca 1 saatlik duruşmaya zamanı yokmuş. Tutuklandıktan 142 gün sonra mahkemeye çıkacağım. Ortaya çıkan iddianame bomboş. Buna rağmen hâkim her 30 günde bir yapılan tutukluluk değerlendirmesinde tutukluluğumu “güçlü suç şüphesi” gerekçesi ile bir kez daha uzattı. İstenen şey çok açık ortada…

Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü de kapsayan, PKK’lılar için infaz indirimi çalışmaları, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile DEM milletvekilleri arasında yapılırken Ümit Özdağ’ın özgür olmaması GEREKİYOR. Bu tutukluluk da bu kadar geç bir duruşma tarihi verilmesi düşman ceza hukuku uygulamasıdır. Zafer Partili Değerli Mücadele Arkadaşlarım, Bildiğiniz üzere, Silivri'de Türk milliyetçiliği adına REHİN tutuluyorum ve bu hücrede bütün Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri temsilen bulunuyorum. Ben Silivri'de şehitlerimizin aziz ruhu ve gazilerimizin vatan sevgisi dolu yürekleri için saygı duruşunda bulunuyorum, bulunmaya devam edeceğim. Bu yapılanlar beni yıldıramaz ve mücadele gücümü asla zayıflatamaz. Değerli Zafer Partililer, Zafer Partisi teşkilatları, Sizlerden isteğim genel başkan vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu’nun arkasında, ona destek olarak mücadeleye devam etmenizdir. Sizler dışarıda, ben Silivri’de milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesini vereceğiz. Türk milletinin Zafer Partisi'ne desteği artarak devam edecektir. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. Hüküm sarayın, Adalet Allah’ındır. Sevgili oğlum Alp,

Gözlerinden hasretle öpüyorum. Daha birlikte olacağımız çok diploman törenin olacak inşallah.

Sakın üzülme…