Ümit Özdağ, Silivri'den çağrı yaptı: Bir an önce bekliyorum!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılarak "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.

11 Şubat 2025 Silivri'de 21. günüm.



Hakaret etmediğim halde hakaret ettin denilerek gözaltına alındım.



Kayseri Emniyetinde olmayan Zafer Partisi raporu iki saatte hazırlatıldı.



Hatay, Konya ve Mersin gibi illerde olan gelişmelerle ilgili tahrik değil tespit içeren… pic.twitter.com/lmGUvd1glb — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 11, 2025

Silivri Cezaevi'nde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya paylaşımlarıyla partililerine mesaj göndermeye devam ediyor.

Ümit Özdağ, cezaevindeki 21. gününde şu mesajı paylaştı:

"11 Şubat 2025 Silivri'de 21. günüm. Hakaret etmediğim halde hakaret ettin denilerek gözaltına alındım. Kayseri Emniyetinde olmayan Zafer Partisi raporu iki saatte hazırlatıldı. Hatay, Konya ve Mersin gibi illerde olan gelişmelerle ilgili tahrik değil tespit içeren paylaşımlarımdan dolayı tutuklandım. Ankara Partamenter Bürodaki dosyam hukuka aykırı şekilde İstanbul'a getirtildi. Şimdi bir an önce iddianameyi bekliyorum. İddianamedeki suç isnadını ve dellilleri söyleyin."