Özdağ, Soylu çatışması yeniden alevlendi: Bilmediğimi mi sanıyorsun?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine yalandığı dediğini iddia ettiği Süleyman Soylu'ya, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

MHP eski Milletvekili Nazif Okumuşun katıldığı programdan videosunu yayınlayan Özdağ, Suriyeliler ile ilgili iddialarının olduğu bölümü paylaşarak, "Tarih seni başka şeylerin yanında ülkesini işgal ettiren adam olarak da kaydettirecek" dedi. Özdağ paylaşımının devamında ise Süleyman Soylu'yu kastederek, "Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?" diye sordu.

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Süleyman Soylu @suleymansoylu bana “yalancı” demiş. Tarih seni başka şeylerin yanında ülkesini işgal ettiren adam olarak da kaydettirecek. Süleyman Soylu sen MHP e. Milletvekili Nazif Okumuş beye cevap ver önce. Nazif Okumuş’un karşısına çıkmaya korkuyorsun, onun “şahitlerim var” dediği iddiasını duymamazlıktan geliyorsun. Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?"

Süleyman Soylu @suleymansoylu bana “yalancı” demiş. Tarih seni başka şeylerin yanında ülkesini işgal ettiren adam olarak da kaydettirecek.

Süleyman Soylu sen MHP e. Milletvekili Nazif Okumuş beye cevap ver önce. Nazif Okumuş’un karşısına çıkmaya korkuyorsun, onun “şahitlerim… pic.twitter.com/FnbvZ9Bphi — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 3, 2024

NAZİF OKUMUŞ NE DEMİŞTİ

MHP eski Milletvekili Nazif Okumuş, daha önce katıldığı yayında şunları söylemişti:

“Süleyman Soylu’nun, Cumhurbaşkanı ile siyaset sahnesinde buluşmasında elinde önemli bir pazarlık gücü var. Eli kuvvetli. Bunu gayet net ve iddialı bir şekilde ifade edebilirim, hatta şahitlerle de ispat edebilirim. Süleyman Soylu 'Son genel seçimde her şeye rağmen Cumhurbaşkanı’nın seçilmesinde en önemli rolü ben oynadım. En az 2,5 ila 3 milyon Suriyeliye vatandaş yaptım' diyor. Bu rakam oldukça büyük ve akla yatkın değil.

Geçmişte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilenler, Resmi Gazete’de ilan edilirdi. Ancak, Soylu döneminde bu uygulama kaldırıldı ve yeni vatandaşların isimleri artık Resmi Gazete’de yayımlanmıyor.