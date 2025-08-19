Özdağ: “Türkiye’nin Zenginliği El Değiştiriyor, Halk Yoksullaşıyor”

Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, konseyin ilk toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

“EKONOMİK KRİZ AĞIRLAŞIYOR, ZENGİNLİK EL DEĞİŞTİRİYOR”

Prof. Dr. Özdağ, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu ağır bir dille eleştirerek şunları söyledi:

“Ekonomik kriz çok ağır bir şekilde ve her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ediyor. Zenginlik el değiştiriyor. Tarım çöküyor, kırsal alan insansızlaşıyor, şimdi toprak da el değiştirmeye başlamış durumda. Halkın geniş kesimleri açlıkla mücadele ederken küçük bir yandaş azınlık kamu ihaleleriyle servetine servet katıyor.”

Özdağ, hukukun üstünlüğünün kalmadığı bir ortamda yatırımcının güven duymadığını ve Türkiye’den hem sermaye hem de beyin göçünün hızlandığını vurguladı.

“TÜRKİYE ZENGİN AMA HALK FAKİR”

Zafer Partisi’nin kurulduğu günden bu yana halkın hakkını savunduğunu ifade eden Özdağ, “Türkiye zengin bir ülke ama Türk halkı fakir ve fakirleşmeye devam ediyor. Biz bu soygunun durdurulması için mücadele ediyoruz. Ancak bugüne kadar daha çok sığınmacı meselesi ve terörle mücadele politikalarımız ön planda oldu. Artık ekonomide de Zafer Partisi’nin çözümlerini toplumla paylaşma zamanı geldi” dedi.

EKONOMİ KONSEYİ’NİN MİSYONU

Yeni kurulan Zafer Partisi Ekonomi Konseyi’nin akademi, özel sektör ve devlet sektöründe deneyim sahibi uzmanlardan oluştuğunu aktaran Özdağ, konseyin hem ekonomik politikaları şekillendireceğini hem de Anadolu’yu dolaşarak halka anlatacağını söyledi.

“Konseyimizin amacı ekonomide yeniden inşa sürecinin nasıl planlı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüleceğini ortaya koymak. Tarımda, sanayide kalkınma hangi adımlarla gerçekleşecek, bunları Türk halkına açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ GİDİYOR, ENKAZ BIRAKIYOR”

AK Parti iktidarının sona yaklaştığını öne süren Özdağ, “AK Parti iktidarı tükenmiş ve sona gelmiştir. Ancak gerisinde büyük bir enkaz bırakarak gidecek. Biz şimdiden bu enkazı nasıl kaldıracağımızı planlamak zorundayız” dedi.

İTTİFAK MESAJI: “DAM İTTİFAKI’NA KARŞI ALTERNATİF MODELLER GEREKİR”

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Özdağ, ittifak tartışmalarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP ve DEM ile iş birliği yaptığını savunarak, “Bahçeli, Öcalan ve Erdoğan’ın el ele tutuştuğu bir tablo görüyoruz. Cumhur İttifakı ve DEM’in iş birliğinden oluşan bir ‘DAM İttifakı’ söz konusu. Böyle bir ortamda muhalefet partilerinin ‘Biz bir araya gelmeyiz’ deme lüksü yoktur. Zafer Partisi ittifaklara kapalı değildir” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaç aday çıkacağı konusunda ise “Henüz erken, bilinmez. Ancak DAM İttifakı’nı aşacak her türlü model üzerinde çalışılması gerekir” dedi.