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  • Özdağ ‘vatandasever bürokratlar anlattı’ dedi. 'Soylu’nun özel arşivi Erdoğan’ı korkutuyor'

Özdağ ‘vatandasever bürokratlar anlattı’ dedi. 'Soylu’nun özel arşivi Erdoğan’ı korkutuyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 08:51
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Özdağ ‘vatandasever bürokratlar anlattı’ dedi. 'Soylu’nun özel arşivi Erdoğan’ı korkutuyor'

Özdağ ‘vatandasever bürokratlar anlattı’ dedi. 'Soylu’nun özel arşivi Erdoğan’ı korkutuyor'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim sürüyor.

Özdağ, sın yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel bir arşivi olduğunu iddia etti. Özdağ, Soylu’nun özel bir istihbarat birimi kurduğunu, herkesi izlediğini iddia ederek, “Soylu’nun elindeki bu arşiv Erdoğan’ı korkutuyor” dedi.

BANA SİSTEMİ ANLATTILAR

Özdağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bakan Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma istihbarat içinde özel yapılandırma oluşturdu, sadece muhalefeti değil iktidar milletvekilleri ve bakanları da izliyor. Vatansever bürokratlar bana bu sistemi anlattılar. Kişinin takip edildiği, görüntüsünün çekildiği, mobeseler, otel kayıtları, banka hesapları, WhatsApp görüşmelerinin nasıl izlendiğini anlattılar. Bu arşiv Erdoğan’ı korkutuyor. Soylu’ya karşı etkili bir dışlama gerçekleşmedi. Bu Soylu’nun arşivinden kaynaklanıyor. AKP milletvekilleri de korkuyor.”

MÜLTECİLER OY KULLANACAK

İktidarın seçimde legal illegal her şeyi yapacağına dikkat çeken Özdağ, “Şu ana kadar vatandaşlık verilen, seçmen olan Suriyeli sayısı 465 bin ve doğum yerlerinden biliyoruz. Bu sayı 1 milyonun üzerine çıkacak. Dünyada seçmen ithali yoluyla seçim sonuçlarının manipüle edilmesi tehdidi ile karşı karşıya olan ilk ülkedeyiz. Türkçe bilmeyen, sadece oyunu ampüle basacağını bilen bir mülteci bizim kaderimizi belirleyemez” diye konuştu.

POLİSLERE ÇOK AĞIR BASKI YAPILIYOR

Polis teşkilatında çok ağır bir mobbing yaşandığını dile getiren Soylu, “ Türk polisi AKP teşkilatlarına, bürokratlarına, milletvekillerine ağır şekilde ezdiriliyor, onuru ile oynanıyor. Soylu ile kavgamdan sonra, karşılaştığım 100 polisten 90’ı kulağıma eğilip teşekkür etti. Polis bıkmış durumda. Türk devletinin geri gelmesini parti devletinin sonlanmasını istiyor” dedi.

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SAPERE ANDİ
3.01.2023 09:37
Vatandaşlık verilenler mülteci olabilir mi? Almanya-Hollanda da vatandaşlık alanlar bütün haklardan yararlanıyorlar. Belediye başkanı, milletvekili olabiliyor. Vergileri de alınmalıdır.  
 
SAPERE ANDİ
3.01.2023 09:32
Vatandaşlık verilmiş ise o kişilerin her türlü siyasal, sosyal, ekonomik haklarını kullanabilmeleri gerekir. Tek başına vatandaşlık aidiyet duygusu vermez. Aksine gettolaşıp sorun olurlar.  
 
rahatsız
3.01.2023 09:11
hangi sistem suçlulara daha fazla zaman ve eleman ayrılacağına muhalif olan herkesi araştırır bu noktaya gelene kadar onu oraya getiren bu hatayı nasıl görmüyor gene aldatılmış galiba?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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