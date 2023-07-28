Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’na: Cesaretin varsa çık aday ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP içerisindeki değişim tartışmaları hakkında da konuşan Özdağ, gündem yaratacak sözler söyledi.

‘CESARETİN VARSA AÇIKLA’

Ekrem İmamoğlu'nun daha cesaretli olması gerektiğini de söyleyen Özdağ, İmamoğlu için, "Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istemem, gerekirse. Genel Başkan adaylığı iddia ister. İmamoğlu’na tavsiyem, projen ve cesaretin varsa açıkça ‘CHP genel başkanlığına adayım’ de" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NU CHP'DEKİ ERDOĞAN OLARAK GÖRÜYORUM"

Aynı zamanda İmamoğlu'nu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da benzeten Özdağ, "İmamoğlu’nu CHP’deki Erdoğan olarak görüyorum. İmamoğlu’nun Erdoğan’dan farklı olarak siyasi kutsalı da yok" dedi.

İMAMOĞLU: HALK DEĞİŞİM İSTİYOR

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP'de ‘İktidar İçin Değişim' çağrısını ilan ettiği internet sitesi bu ayın başında yayına girmişti. İmamoğlu, iktidaricindegisim.org sitesine gelen öneriler doğrultusunda yurttaşların değişime dair ne istediğini bugün paylaşmıştı. Toplumun CHP'de lider ve yönetiminin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Ekrem İmamoğlu "Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.