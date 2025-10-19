Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un TBMM’nin resmi hesaplarından Kürtçe paylaşım yapmasına tepki göstererek, “Bu Anayasa’ya, yasalara ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırıdır. Numan Kurtulmuş bunu biliyor. Bile bile niye yaptı, biz de biliyoruz. Zamanı gelince açıklarız” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, TBMM’nin resmi hesaplarından yapılan Kürtçe paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TBMM Başkanı, Diyarbakır’dan Meclis’in resmi hesabından Kürtçe açıklama yaptı" diyen Özdağ, şöyle konuştu:

"PKK yandaşı troller ve bazı provokatör unsurlar, ‘Kürtçeye karşı mısınız?’ diyorlar. Hayır, biz Kürtçeye karşı değiliz. Herkes annesinden ne dili öğrendiyse onu konuşur. Ama Meclis Başkanı’na sorun bakalım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda biri Türkçe dışında konuştuğunda ne oluyor? Tutanaklara geçirilmiyor. Çünkü yasaya aykırı. Madem öyle, Meclis’in resmi hesabından bunu nasıl yayınlıyorsun? Bu Anayasa’ya, yasalara ve Meclis içtüzüğüne aykırıdır. Numan Kurtulmuş bunu biliyor. Bile bile niye yapıyor? Biz de biliyoruz, zamanı gelince açıklayacağız.”

"SEÇİM SİSTEMİ İTTİFAKLARI ZORUNLU HALE GETİRİYOR"

Bir başka soru üzerine, seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, “Bu sadece İYİ Parti meselesi değil, meseleyi dar bir zemine koymamak gerekir. Seçim sistemi ittifakları zorunlu hale getiriyor. Daha önceki bütün seçimlerde biz de ittifak yaptık, yine olacak. Birbirine yakın olduğu düşünülen partiler, o günün şartlarına göre ittifak kurabilirler” değerlendirmesini yaptı.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2015'te PKK saldırısında şehit olan Jandarma Komando Doğan Acar'ın ailesini ziyaret ederek, "Teröristlerle müzakerenin son bulması ve son terörist imha edilene kadar kararlılıkla mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

Özdağ, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2015 yılında terhis edilen askerlerin helikopter ile sevki sırasında PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu helikopterde şehit olan Jandarma Komando Doğan Acar'ın ailesini ziyaret ettik. Baba Doğan Acar, anne Fatma Acar ve ağabey Şahin Acar ile birlikte aziz şehidimize dua ettik. Türk milleti, bölücü teröre çok can verdi. Bugün ise bu şehitlerin anne babalarının içleri acıyor. Teröristlerle müzakerenin son bulması ve son terörist imha edilene kadar kararlılıkla mücadele edilmesi gerekiyor. Siz yapmayabilirsiniz ama biz yapacağız" ifadesini kullandı.