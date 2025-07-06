Özdağ'dan Özel'e ziyaret: Esirlerimizi geri alacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanlarına yönelik operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Görüşme CHP'nin Ankara'daki genel merkezinde gerçekleşti. İki lider, görüşme sonrası gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

"ASIL KÖTÜLÜĞÜ ŞEHRE YAPIYORLAR"

Özgür Özel'in açıklamasından satır başı şöyle:

"Gitsinler Antalyalı turizmciye, Adıyamanlı teyzeye, Abdurrahman’ın sahip çıktığı kimsesiz çocuklara, Adana’ya Zeydan Karalar’ın yokluğunu anlatsınlar bakalım…

Çıldırdıkları, CHP'nin kazanmasını hazmedemedikleri bir şehirde asıl kötülüğü şehre yapıyorlar.

Siz başarılı belediye başkanlarının başarılı işlerinden rahatsızsınız. Bırakın kaçacaksa Muhittin Böcek kaçsın. Zeydan Karalar kaçsın. En nihayetinde en korktuğunuz Ekrem İmamoğlu kaçsın. Siz de kurtulun. Niçin bu tutuklamayı yaptığınızı bilmiyor muyuz? O yüzden bu tutuklama evet, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kötülüktür.

Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlarımız. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız."

"BİR TANE AK PARTİ BELEDİYESİNDE YOLSUZLUK OLMAMIŞ MI?"

Özdağ, CHP belediyelerine yönelik operasyonlara dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biz Zafer Partisi olarak, düşman ceza hukuku uygulamalarının milli birliğimizi ağır şekilde tahrip ettiğini görüyor ve bu konuda sürekli ikazda bulunuyoruz. Bu ikazlarımıza devam edeceğiz. Dava dosyalarını bilmiyoruz ancak bir şeyi biliyoruz.

Sadece CHP belediyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları hayatın doğal akışına aykırıdır. Bir tane AK Parti belediyesinde yolsuzluk olmamış mı?

Demek ki hayatın doğal akışına aykırı olan şey bu operasyonların siyasi saikli olduğu ve Anayasa'nın 10. maddesinin askıya alındığı ortamda yapıldığını ifade eder bundan dolayı CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey'i ve kıymetli mesai arkadaşlarını ziyaret ederek düşman ceza hukukuna olan muhalefetimizi ve Anayasa'nın 10. maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi konusundaki isteğimizi, talebimizi ifade ettik ve bu çizgide desteğimizi de sürdüreceğiz. "

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