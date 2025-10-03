Özdağ'ın Fatih Altaylı'nın tutukluluğuna dair sözleri gündem yaratacak!

Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluğuna tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargının bağımsızlığa kavuşması ancak parlamenter sisteme dönüş ile mümkün olabilecektir. O zamana dek Cumhurbaşkanının avukatının bulunduğu bir mahkeme salonundan Cumhurbaşkanının isteği hilafına bir sonuç çıkması çok zor.

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'

Fatih Altaylı, işlemesi mümkün olmayan bir suçlama nedeniyle iki ay daha tutuklu kalacak. Herkes ama herkes Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanını tehdit etmediğini biliyor. Ama bunun suçsuz olmanın hiç bir öneminin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Türk halkı sessiz bir öfke ile sandığı bekliyor. Sayın Altaylı tekrar geçmiş olsun." ifadesini kullandı.