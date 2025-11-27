YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’de kadınların güvenli ve özgür yaşam hakkının siyasi tercihlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek önemli mesajlar verdi.

Özdemir, mevcut iktidarın kadınların güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur.”

CHP olarak iktidara geldiklerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cesur adımlar atacaklarını vurgulayan Özdemir, en kritik adımlardan birinin de İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması olduğunu belirtti.

“Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız” diyen Özdemir, sosyal devletin temel görevinin toplumun tüm kesimlerini özellikle de kırılgan grupları korumak olduğunun altını çizdi.

Açıklamasında Türkiye’de kadın cinayetlerinin ve şiddet vakalarının her geçen gün arttığını, buna rağmen caydırıcılığı yüksek bir hukuki mekanizmanın hâlâ kurulamadığını belirten Özdemir, kadınların maruz kaldığı tehlikeli ortamın artık toplumun tamamı için büyük bir güvenlik sorunu haline geldiğini dile getirdi.

Özdemir’in açıklaması, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşındığı bir dönemde yapılması bakımından dikkat çekici bulundu. CHP Aksaray İl Başkanı, toplumun yarısını oluşturan kadınların güvenli bir yaşam sürmesinin “müzakere konusu değil, devlet garantisi altında olması gereken temel bir hak” olduğunu belirterek politik irade vurgusunu yineledi.

CHP’nin kadın hakları alanında atmayı planladığı adımlar arasında:

– İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirilmesi

– Şiddetle mücadelede caydırıcı yasal düzenlemeler

– Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi

– Sığınma evlerinin artırılması ve iyileştirilmesi

– Kolluk kuvvetlerinin şiddet vakalarında etkin müdahale için güçlendirilmesi

gibi kapsamlı bir reform paketinin yer aldığı ifade ediliyor.

Özdemir’in mesajı, hem siyaset çevrelerinde hem de kadın örgütlerinde gündem yaratırken, CHP’nin iktidar perspektifinde kadın güvenliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.