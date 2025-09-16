Özdil'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek benzetme

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil YouTube kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç ile ilgili tutumunu eleştirdi.

Özdil, CHP'nin başına geçmek için kararın çıkmasını beklediği iddia edilen Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Özdil, Kılıçdaroğlu'nun tavrını 'sorunlu koca'ya benzetti.

İşte Yılmaz Özdil'in o sözleri:

"24 Ekim'e ertelendi. Lastik gibi uzatılıyor, şimdi bir ay daha bu mevzu konuşulacak. 24 Ekim'de şimdi mutlak butlan çıkacak mı çıkmayacak mı bir ay bunu konuşacağız. Boşanmayı kabul etmeyen sorunlu kocalar gibi Kılıçdaroğlu, aşk bitmiş,sevgi bitmiş ,saygı zaten kalmamış. Ama 'hayır' diyor. 'illa benim olacaksın...'

Butlan denilen bir nevi budur aslında çünkü kurultayda sorunlu kocalar gibi ayrılmayı kabul etmeyen sevgililer gibi uzaklaştırma kararı çıktı aslında kurultayda Kılıçdaroğlu'na ama hayır kabul etmiyor"