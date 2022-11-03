Çalışanlara verilen ceza belli oldu. Yoğun bakımda yatan yaşlıya kötü muamelede bulunmuşlardı

Hastanenin yoğun bakım servisindeki yaşlı hastaya yapılan kötü muamele görüntüleriyle gündeme gelen Özel Bayındır Hastanesi'ndeki olaya karışan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden dosya 19 Ekim 2022 tarihinde görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer 3’er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir." denildi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık görevlilerinin yatağa bağımlı bir hastaya hakaret ve eziyet ettiği ortaya çıkmıştı. Sağlık çalışanları yoğun bakımdaki yaşlı hasta ile 'böbreğini alacağız' diyerek dalga geçmiş ve yaşlı kadına para atmıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 9 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca söz konusu olayın yaşandığı hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVDEN MEN EDİLDİ

O görüntülerin kaydedildiği hastanendeki ilgililer hakkında 3'er yıl meslekten men edildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan ve Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine, Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçmiş ve aynı gün ilgili hastanede inceleme başlatmış, hastanenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.

Olayda adı geçen 7 sağlık meslek mensubu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup; 7 kişiden dördünün tutuklu, üçünün ise adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak ceza yargılamaları devam etmektedir.

İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden dosya 19 Ekim 2022 tarihinde görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer 3’er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir. Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu kararlar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır. Mahkemedeki ceza yargılaması sonucunda, ilgililerin işledikleri suçlara mukabil cezaları alacaklarından kuşku yoktur.

Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlu bulunan Mesul Müdür görevinden alınmıştır. Hastanenin 2 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen bir Kurulun gözetiminde olmak şartıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir."

HASTANE YENİDEN AÇILDI

Özel Bayındır Hastanesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yeniden faaliyete geçildiği görüldü.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada da yer alan ve hepimizi derinden üzen görüntülerin ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulan hastanemizin faaliyetlerine, yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden devam etmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, Hastanemizin tıbbi etik ve kalitesinden, hasta odaklı ve güvenilir sağlık hizmet anlayışından tereddüt etmeyerek desteklerini esirgemeyen tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz. Olaya dâhil olan kötü niyetli kişilerin hak ettikleri cezaları almaları için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.”