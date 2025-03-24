Özel, CNN International'a konuştu: İmamoğlu aday olmasa başına böyle bir şey gelmeyecekti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'a konuk oldu.

İmamoğlu'nun yükselişinin ve popülaritesinin çok net arttığını dile getirdi. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nun öne çıktığını söylerken, "İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti" dedi.

Gazeteci Christiane Amanpour'ın sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "şiddet eylemleri" olarak nitelendirdiği protestolar konusunda "81 ilde 10 milyon insanın ana motivasyonu adalete ve demokrasiye olan inançtır. İnsanlar haklarını savunuyorlar" ifadesini kullandı.

T24'teki habere göre Erdoğan'ın "İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır" sözünü hatırlatan Özel, Erdoğan'ın eski gücünün kalmadığını savunarak, "Erdoğan 22 yıldır iktidarda. Ancak gücü kalmadı artık. 31 Mart'ta ikinci parti durumuna düştü" diye konuştu.

"Türkiye'de kimsenin adalet sistemine güveni yok, araştırmalarda görünüyor" diyen Özel, bunu bir muhalefet lideri olarak söylemediğini anketlerin, halkın da adalet sistemine güveni olmadığını ortaya koyduğunu dile getirdi. Özel, "Ne yazık ki Türkiye'de yargı bağımsız değil" dedi.