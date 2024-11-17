Özel çocuklar kruvasan sanatında yarıştı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, özel gereksinimli çocuklar, Cam Piramit'te düzenlenen Gastro Antalya etkinliğinde kruvasan sandviç yaparak yeteneklerini sergiledi. Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe bünyesinde hizmet alan bu çocuklar, mutfak tezgahlarının başına geçerek malzemeleri ustalıkla bir araya getirdi. Fransa'nın meşhur kruvasanını kullanarak, peynir, marul ve domatesle zenginleştirdikleri sandviçleri hazırladılar. Ayrıca çocuklar, çikolata sosu ve şekerlemelerle tatlılar da yaparak yaratıcılıklarını konuşturdular. Yarışmanın sonunda, hazırlanan yiyecekler, uzman jüri tarafından değerlendirildi ve jüri, özel gereksinimli çocukların yeteneklerine tam not verdi. Başarılarını taçlandırmak adına, her bir çocuğa sahnede madalyaları verildi.