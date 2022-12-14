﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi

İHA’nın haberine göre; Bahçelievler Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü’nün sosyal sorumluluk projesi olan atla terapi eğitiminden ilçe sınırları içinde yaşayan engelli ve özel çocukların da faydalanması için önemli bir adım attı. Belediyenin talebiyle gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ilçe sınırları içinde yaşayan ve fizyoterapist raporuyla tedavi görmesine izin verilen engelli çocuklar bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

HEM BEDENE HEM RUHA ŞİFA

Engelli ve özel çocukların bedensel ve ruhsal gelişmelerine önemli katkılar sağlayan atla terapi eğitiminden Bahçelievler’de yaşayan çocukların da yararlanması için bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilk kez uygulanan projenin tahminlerinin üzerinde ilgi gördüğünü söyledi. Bahçelievler’de yaşayan engelli çocukların At’la Terapi projesinden yararlanması için ailelerin talepte bulunduğuna dikkat çeken Bahadır “Destek almak isteyenler bize ayrılan kontenjan ölçüsünde randevu veriyoruz. Projemizle hem çocuklarımızın tedavisine hem de ailelerin sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

EĞİTİMLİ ATLARA BİNİYORLAR

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Apranti Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcısı klinik psikolog Bercis Merdanoğlu da “TJK tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Atla Terapi Merkezleri Türkiye’nin 7 hipodromunda aktif bir şekilde hizmet veriyor. Bugüne kadar 500 bine yakın terapi hizmeti verildi. Engelli çocukları doktor raporuyla birlikte terapi merkezlerimize kabul ediyoruz” dedi.

TERAPİ ALIRKEN SOSYALLEŞİYORLAR

Atla terapinin her bir engel grubuna göre farklı yararları bulunuyor. Özellikle Serebral palsi’li çocukların kas gelişimine, otizmli çocukların kontrol algılamasında duyu bütünlüğü sağlanmasına katkı sağlıyor, hiperaktivite’de ise terapinin farklı faydaları bulunuyor. Haftada bir gün olmak üzere 10 haftalık süren atla terapi; özellikle bu iş için eğitilen atlar ve bu alanda yetkinliği olan fizyoterapistler ile yan yürüyücüler eşliğinde yapılıyor.

