Özel eğitim öğrencilerine anlamlı ziyaret

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Özel eğitim öğrencilerine anlamlı ziyaret

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü 2. sınıf öğrencileri 'Gönüllülük Çalışmaları' dersi kapsamında Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okuluna ziyarette bulundular.

Konya - Abdurrahman KARA / Yeniçağ

Özel Eğitim Okulu öğretmeni Ramazan Erdoğan ve Müdür Yardımcısı Cengiz Özdemir'in katkılarıyla özel çocuklarımızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

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Palyaço ve kostümlü oyuncular eşliğinde gösteriler düzenlendi, oyunlar oynandı. Özel eğitim alan çocuklarımızın atölye çalışmaları, el sanatları, mutfaktaki hünerleri, tarım alanında öğretmenleri eşliğinde yaptıkları seraları, çiçek bahçeleri gezildi.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencilerinden Proje sorumlusu Elif Karakonu ile ilgili "Özel eğitim alan çocuklarımızın böylesine yetenekli oluşları bizleri hayrete düşürdü ve kendilerine hayran bıraktı.

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Eğlenceli etkinliklerimizin ardından küçük hediyelerimiz ile yüzlerini güldürmeye gönüllerine dokunmaya çalıştık. Biz çok mutlu ve memnun olarak yanlarından ayrıldık." ifadelerini kullandı. Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

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Özel eğitim öğrencilerine anlamlı ziyaret
Özel eğitim öğrencilerine anlamlı ziyaret