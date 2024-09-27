Özel geceye 'Rezilce' yorumu! Hudutsuz Sevda'daki o sahneye tepki yağdı

Hudutsuz Sevda yeni sezonunun yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Baş karakter Halil ve Didem'in özel gecesi adı altındaki sahneye izleyiciler tarafından tepki yağdı.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda yeni sezona başladı. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirci Halil ve Zeynep karakterini birlikte göremeyince sosyal medyada gündem oldu.

ÖZEL GECE SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ!

Halil karakterinin yeni sevgilisi Didem isimli bir kadın oldu. Zeynep ve Halil'in artık bir araya gelmesini isteyen seyirci, Didem ve Halil'in özel gecesine tepki gösterdi.

Dizinin izleyicileri bu sahneyle dizinin bitirildiğini savundu. Ayrıca senaryonun değiştirilmediği süre boyunca izlenme rekorlarının düşeceği belirtildi.

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar…