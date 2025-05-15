Özel gereksinimli 14 genç için temsili asker eğlencesi

Burdur’da Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik yapacak 14 özel gereksinimli genç için Cumhuriyet Meydanı’nda asker eğlencesi gerçekleştirildi.
Etkinliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Burdur İl Jandarma Komutanı Mehmet Balcı ve Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır’da katıldı.
Etkinlikte temsili askerlik yapacak özel gençlere kına yakıldı. Şal takma merasiminin ardından asker uğurlama duası yapıldı. Dua edilirken duygusal anlar yaşandı.
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Allah hayırlı, uğurlu etsin. Hayırla gidip, sağ salim dönsünler. Hayırlı teskereler diyoruz” dedi.
Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından 1 günlük temsili askerlik yapacak gençler davul zurna eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle birliğe teslim edilerek temsili askerlik görevlerine uğurlandı.